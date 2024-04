Fotos Eine Zahnarztpraxis aus Bitburg geht auf die Reise nach Afrika

Zahnarzt Roth freut sich, dass alles in gute Hände kommt und stellte noch zusätzlich Dentalinstrumente, Medikamente und Ersatzteile für die Kollegen in Afrika zusammen. Seine Frau dachte an die zukünftigen Praxis-Assistentinnen dort und steuerte neue medizinische Berufskleidung hinzu. Alles ist sicher auf Paletten und in Kartons verpackt.