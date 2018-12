Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. weniger

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt.