Wein genießen wie am Mittelmeer:

THAILEN (cbe) Ein Hauch von Mittelmeer am Ortsrand von Weiskirchen-Thailen: Wer sich das nicht vorstellen kann, sollte einfach mal den Weinstrand an den Schwarzrinder Seen besuchen. Zwischen Nunkirchen und Thailen erstreckt sich die weitläufige Anlage entlang eines von großen Fischen bevölkerten Weihers. Unter Schatten spendenden Bäumen lässt sich auf feinem Sand (auch direkt am Wasser) eine reichhaltige Wein- und Cocktailauswahl genießen, dazu gibt’s kleine und größere Stärkungen vom Käseteller bis hin zum Rumpsteak. Und wem’s besonders gut gefällt, der kann im angrenzenden Weindorf auch in einem Fasshotel übernachten.

www.dasweindorf.de