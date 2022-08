Perler Wein stammt zwar aus dem Saarland, wächst allerdings an der Mosel – an der Obermosel um genau zu sein, wo hervorragende Muschelkalkböden vor allem Reben mit weißen Burgundersorten begünstigen. Rund ein Dutzend Winzer produzieren hier in der Region fruchtbetonte und leichte Weine. Viele von ihnen wurden bereits mit hohen Preisen ausgezeichnet.

Für Genießer ist der saarländische Weinsommer ein besonderes Event. Von April bis Oktober öffnen die Winzer in Perl abwechselnd ihre Weinkeller und laden ein, in gemütlicher Atmosphäre ihre Weine und Sekte zu genießen. Das Perler Weinfest, dass üblicherweise tausende Menschen an die Luxemburger Grenze lockt, hat leider schon stattgefunden. Also schnell für nächstes Jahr im Kalender markieren.