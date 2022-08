Sich treiben lassen in Kaiserslautern: Schwerelos in Salzwasser treiben und dabei von einprasselnden Reizen abgeschirmt sein – das geht beim sogenannten Floaten (engl. to float – schweben, treiben). Just Float in Kaiserslautern bietet diese besondere Methode der Entspannung an. Dabei liegt man in eine Art überdimensioniertem Ei, das 40 Zentimeter hoch mit konzentriertem Salzwasser gefüllt ist. Durch die hohe Salzkonzentration treibt der Körper an der Wasseroberfläche. Um sich von äußeren Reize zu isolieren, kann das Becken geschlossen werden.

Just Float bietet in einem Sommerangebot 45 Minuten Floaten und eine 30-minütige Massage für 70 Euro an. ⇥FOTO: GETTY IMAGES