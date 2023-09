Fotostrecke 1000-km-Rennen am Nürburgring

Porsche-Sieg im Langstrecken-Klassiker Zweimal Porsche auf den Plätzen eins und drei mit zwei Elfer RSR, dazu der Vorjahressieger BMW 635 csi auf Rang zwei: So lautete das Ergebnis auf dem Podium des 1000-km-Rennens am späten Samstag Abend. Bei prächtigem Spätsommerwetter bot der letzte echte Langstreckenklassiker auf der Kombination von Grandprix-Kurs und Nordschleife packenden Motorsport auf der Rundstrecke in allen Klassen. Mehr als 100 Fahrzeuge mit bis zu vier Startern pro Auto waren am Samstag um die Mittagszeit auf den Kurs gegangen. Vor allem für die vielen Amateursportler in den Boxen und auf der Strecke war es noch einmal eine prächtigeRenn. Veranstaltung vor stimmungsvoller Kulisse.