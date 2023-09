Fünfter Lauf zur Nürburgring Langstreckenmeisterschaft 12h-Rennen am Nürburgring

Traumkulisse zum Auftakt des 12h-Rennens Vor 60.000 Zuschauern, angelockt durch das vorherige Red Bull Formula Nürburgring, ging am Samstag der fünfte Lauf zur Nürburgring Langstreckenmeisterschaft über die Bühne. Das erste der beiden 6h-Rennen an diesem Wochenende, wird als Teil des 12h-Rennens gewertet werden.. Das Walkenhorst-Team Christian Krognes / Jakuk Gierzmiak siegte im BMW M4 GT3. Am Sonntag findet ab 12 Uhr das zweite sechsstündige Event zum Abschluss des denkwü5rdigen Renn-Wochenendes statt.