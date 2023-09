Fans ohne Ende beim 12h-Rennen Die Motorsport-Fans sorgen an diesem Ende für Rekordzahlen in der Eifel. Auch beim 6h-Rennen am Sonntag, dem zweiten Teil des 12h-Rennens der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft, ist die Startaufstellung wieder "rappelvoll". Anschließend geht es für die Piloten bei mehr als 60 Grad im Cockpit hinaus auf die Nordschleife