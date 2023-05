Fotos 24h-Rennen Nürburgring: Ein Spaziergang durchs historische Fahrerlager

Was passiert eigentlich in einem Fahrerlager, das die Teams von über 200 historischen Fahrzeugen aufnehmen muss? Habt Ihr euch das auch schon mal gefragt? Na, ganz einfach: Es wird geschraubt, gefachsimpelt und natürlich auch gebruzzelt. Denn wer schnell sein will und sein Auto im Griff haben möchte, der muss auch ordentlich was im Magen haben. Wir nehmen Euch mit auf einen Spaziergang durch das historisch Fahrerlager in der Mercedes-Arena am Freitagnachmittag.