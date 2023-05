Motorsport 59. Wolsfelder Bergrennen

Ein Dorf im Rennfieber Wolsfeld im Rennfieber: Bei strahlendem Sommerwetter kommen an Pfingsten Tausende von Besuchern zur 59. Auflage des internationalen Wolsfelder Bergrennens in die Südeifel. 193 gemeldete Starterinnen und Starter kämpfen am Wochenende auf der 1,64 Kilometer langen Strecke zwischen Wolsfeld und Wolsfelderberg um Platzierungen und Pokale. Das Dorf quillt über vor Menschen, die sich das Spektakel auf den Naturtribünen ansehen möchten.