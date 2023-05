Motorsport 59. Wolsfelder Bergrennen

Neuer Streckenrekord i Wolsfeld Welch ein Knaller-Auftakt beim "Großen Preis der Südeifel". Bereits im ersten Wertungslauf am frühen Montagmorgen pulverisierte der Freiburger Patrik Zajelsnik im 500 PS starken und nur 750 Kilo leichten Norma M20FC die erst im vergangenen Jahr aufgestellte Bestmarke von Alexander Hin. Mit 59,460 Sekunden bieb der EBM-Pilot erst als Zweiter Fahrer in fast 60 Jahren Wolsfelder Bergrennen unter einer Minute für die 1,64 Kilometer lange Strecke. Bei idealen Witterungsbedingungen säumen Tausende von Besuchern die Hänge und den Ort an der Nims.