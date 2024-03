Handball Frauen Oberliga RPS: FSG Ketsch/Friesenheim II - HSG Wittlich Handball Frauen Oberliga RPS: FSG Ketsch/Friesenheim II - HSG Wittlich

Riesenenttäuschung für die HSG Wittlich! Die Mannschaft von Trainer Tobias Quary verliert das Spitzenspiel im Sportzentrum Ludwigshafen-Friesenheim klar und deutlich mit 38:30 und das dürfte auch die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft gewesen sein! In heimischer Halle gelang dem Tabellenführer der unerwartet klare Heimspielerfolg gegen den Verfolger aus Wittlich und jetzt führt die Mannschaft die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung vor den Eifelanerinnen an, hat in noch vier ausstehenden Spiele alle Trümpfe in der Hand.