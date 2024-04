Oberliga RPS | FC Rot-Weiß Koblenz - SV Eintracht-Trier 05 Oberliga RPS | FC Rot-Weiß Koblenz - SV Eintracht-Trier 05

KOBLENZ Spitzenreiter Eintracht Trier hat in dieser Oberliga-Saison schon viele Spiele hoch gewonnen. Mal 5:0, mal 6:1. Manchmal muss aber auch mal ein 1:0 reichen. So wie am Sonntag, als der SVE beim FC Rot-Weiß Koblenz einen verdienten Arbeitssieg mit diesem Resultat landete. Es war für die Moselaner das zweite 1:0 in dieser Saison - das erste gab’s zu Hause in der Hinrunde, ebenfalls gegen Rot-Weiß.