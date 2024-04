Bezirksliga West: SV Zeltingen-Rachtig - TUS Mosella Schweich Bezirksliga West: SV Zeltingen-Rachtig - TUS Mosella Schweich

ZELTINGEN-RACHTIG Der SV Zeltingen-Rachtig sieht trotz des klaren 1:6 gegen Meister Schweich positive Signale für den finalen Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga. Der abstiegsbedrohte SV Zeltinger-Rachtig hat als Gastgeber des Tabellenführers und bereits fest stehenden Meisters und Aufsteigers Mosella Schweich am Samstag zwar den 25. Sieg in der 26. Partie der Schleimer-Elf verhindern können. Doch das deutliche 1:6 (1:4) liest sich für die in der unteren Tabellenregion angesiedelten Hausherren, als es sich anhört: auch viele andere Gegner in der Bezirksliga West bekamen in dieser Saison von der Mosella eine ordentliche Abfuhr erteilt.