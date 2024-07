Relegation: SV Wittlich - SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim Relegation: SV Wittlich - SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim

So ganz trauten einige Sirzenicher dem Braten nicht. Dafür wurde in den vergangenen Wochen einfach zu viel gerechnet und schien die Angelegenheit allzu komplex zu sein. Obwohl sie am Dienstagabend gar nicht auf dem Platz gestanden hatten, haben die Fußballer aus dem Spielkreis Trier-Saarburg den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Der SV Wittlich katapultierte sich durch ein 6:1-Schützenfest über die SG Weinsheim zwar an die Spitze einer der drei Dreiergruppen der A-Liga-Vizemeister im Fußballverband Rheinland (FVR), da aufgrund der Ergebnisse in höheren Ebenen keine Plätze frei wurden, steigen aber ingesamt nur zwei Teams in die Bezirksliga auf.