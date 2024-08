Kreisliga A9 Mosel: SG Trittenheim - SV Mehring Kreisliga A9 Mosel: SG Trittenheim - SV Mehring

NEUMAGEN-DHRON Mehring gleicht im Mittelmoselderby spät aus und holt Punkt. 155 Zuschauer waren auf der Sportanlage am Neumagener Leienhaus Zeugen des Mittelmoselderbys in der Kreisliga A9 zwischen der SG SG Trittenheim/Neumagen-Dhron/Leiwen-Köwerich und des SV Mehring. Nach dem Treffer von Markus Hauser (40.) sahen die Gastgeber lange Zeit wie der Sieger aus. Die Führung hielt bis in die Nachspielzeit hinein. Fünf Minuten extra waren bereits absolviert, ehe Mehrings Spielertrainer Simon Monzel den 1:1-Ausgleichtreffer erzielte.