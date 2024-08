Kreisliga A9 Mosel: SV Föhren - SG Thalfang/Berglicht Kreisliga A9 Mosel: SV Föhren - SG Thalfang/Berglicht

FÖHREN Thielmann stellt für Föhren die Weichen auf Sieg. Im zweiten Saisonspiel in der Kreisliga A9 gelangen dem SV Föhren beim 2:0 (0:0) über Aufsteiger SG Thalfang/Berglicht nicht nur die ersten Tore, sondern auch der erste Sieg in der neuen Spielzeit. Peter Thielmann (ganz links, am Ball) brachte die Gastgeber vor 77 Zuschauer in Führung (74.). In der vierten Minute der Nachspielzeit beseitigte dann Thomas Wagner mit seinem Tor zum 2:0 letzte Zweifel am Sieg. Wähend Föhren nun erster Verfolger von Spitzenreiter SV Hetzerath ist, wartet Thalfang noch auf den ersten Dreier und ist Elfter.