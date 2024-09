Kreisliga B10 Trier/Saarburg: SG Hermeskeil/Züsch/Neuhütten/Damflos - SG Thomm/Osburg/Lorscheid/Morscheid Kreisliga B10 Trier/Saarburg: SG Hermeskeil/Züsch/Neuhütten/Damflos - SG Thomm/Osburg/Lorscheid/Morscheid

ZÜSCH Mosert sichert Hermeskeil in Unterzahl Punkt. 180 Zuschauer sahen das Verfolgerduell in der Kreisliga B10 zwischen der SG Hermeskeil/Züsch-Neuhütten-Damflos und der SG Thomm/Osburg/Lorscheid/Morscheid. Die vier Treffer waren gleichmäßig verteilt. Scott Henninger brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung (31.). Nach dem Seitenwechsel glich Luca Leonhard aus (54.). Kurz zuvor hatte Hermeskeils Arman Atari Gelb-Rot gesehen (53.). Per Freistoß traf dann Fabian Wiesenthauer zum 1:2 (75.). Für die Moral der SG Hermeskeil spricht, dass sie trotz Unterzahl noch zum 2:2 durch Tobias Gossest kam (77.). Seine Direktabnahme hatte Tor-des-Monats-Qualität und ließ die Besucher mit der Zunge schnalzen.