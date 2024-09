Kreisliga A9 Mosel: SV Niederemmel - SG Trittenheim/Neumagen-Dhron/Leiwen-Köwerich Kreisliga A9 Mosel: SV Niederemmel - SG Trittenheim/Neumagen-Dhron/Leiwen-Köwerich

PIESPORT Niederemmel gelingt Last-Minute-Sieg im Derby. Eine große Kulisse und Spannung bis zum Ende: Das hatte das Mittelmoselderby in der Kreisliga A9 zwischen dem SV Niederemmel und der SG Trittenheim/Neumagen-Dhron/Leiwen-Köwerich zu bieten. Vor 365 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz in Piesport brachte Tom Meyer die Hausherren in Führung (19.). Raimo Wöhl glich per Handelfmeter aus (28.). Fionn Arns traf sogar zum 2:1 für die Gäste (45.). Kurz nach dem Seitenwechsel besorgte Joel Güth das 2:2 (50.). Die vierte Minute der Nachspielzeit war angebrochen, als Benedikt Vogedes zur Stelle war und das vielumjubelte 3:2 für die Emmeler erzielte.