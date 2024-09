Regionalliga Südwest: TSG Hoffenheim II - SV Eintracht-Trier 05 Regionalliga Südwest: TSG Hoffenheim II - SV Eintracht-Trier 05

SINSHEIM-HOFFENHEIM Lehrstunde: Für Eintracht Trier gibt’s in Hoffenheim nichts zu holen. SVE muss Top-Qualität des Gegners, der mit mehreren Lizenzspielern agiert, anerkennen. Vor allem ein Spieler wirbelt die Moselaner, die am Schluss fast 20 Minuten in Unterzahl spielen müssen, mächtig durcheinander. https://www.volksfreund.de/sport/fussball/eintracht-trier/lehrstunde-fuer-eintracht-trier-gibt-s-in-hoffenheim-nichts-zu-holen_aid-119423059