Rheinlandliga: FV Hunsrückhöhe Morbach - FSV Trier-Tarforst Rheinlandliga: FV Hunsrückhöhe Morbach - FSV Trier-Tarforst

MORBACH Das war ein hartes Stück Arbeit: Bis weit in die zweite Hälfte hinein lief die FV Hunsrückhöhe Morbach im Derby gegen den FSV Trier-Tarforst einem Rückstand hinterher, ehe es am Ende 3:1 hieß. Die Gäste waren am Ende nur noch zu neunt, ärgerten sich über sich selbst und über den Schiedsrichter.