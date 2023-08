Fotos ADAC Saarland-Pfalz-Rallye

Deutsche Rallyemeisterschaft in der Region Nur zwei Monate nach der ADAC Rallye Mittelrhein macht die Deutsche Rallyemeisterschaft wieder Station in der Region. Die ADAC Saarland-Pfalz-Rallye mit Prüfungen im Hunsrück und im nördlichen Saarland sieht die besten Pilotinnen und Piloten aus der Region und aus ganz Deutschland wieder am Start. Zahlreiche Fans aus der Eifel, von Mosel, Saar und Hunsrück verfolgen die insgesamt zehn Wertungsprüfungen des vierten von fünf Läufen zur Deutschen Rallyemeisterschaft an zwei Tagen.