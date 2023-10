Fotos Deutsche Automobilslalom-Meisterschaft auf dem Flugplatz Bitburg

Flugplatz Bitburg wird zum Slalomkurs Deutschlands beste "Wedelkünstler" am Lenkrad und an der Pedalerie treffen sich am Wochenende zu den Finalläufen um die deutsche Automobilslalom-Meisterschaft auf dem Flugplatz in Bitburg. Ausrichter ist der EMSC Bitburg. Dabei sind unter mehr als 100 Starterinnen und Startern am Samstag und Sonntag auch Vertreter des Gastgebenden EMSC Bitburg und des MSV Osann-Monzel