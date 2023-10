Fotos Deutsche Automobilslalom-Meisterschaft: Meistertitel für den EMSC Bitburg

Meistertitel für den EMSC Bitburg Gastgeber und Veranstalter EMSC Bitburg hatte am Wochenende nicht nur sehr viel Arbeit, um die Finalläufe zur Deutschen Automobilslalom-Meisterschaft aus zurichten, sondern durfte sich auch über einen Deutschen Meister freuen. Daniel Dichter ließ in seiner Klasse im BMW die gesamte Konkurrenz hinter sich und durfte sich als Deutscher Meister feiern lassen. Das weiträumige Flughafen-Gelände eignete sich hervorrageld als Fahrerlager für die vielen Gäste am Wochenende aus ganz Deutschland.