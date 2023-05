Deutsche Meisterschaft im Automobilslaom Der MSV Osann-Monzel richtet am Wochenende auf dem Fugplatz in Bitburg Läufe zur Deutschen Automobil-Slalommeisterschaft aus. Die besten rasanten Fahrkünstler aus ganz Deutschland zwischen den Pylonen fahren am Samstag und Sonntag um Punkte, Prämien und Pokale. Darunter auch viele Piloten der heimischen Clubs aus Osann-Monzel und Bitburg.