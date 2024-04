Fotos Autorennen: Nürburgring 24h Qualifiers

Auftakt zum ersten großen Wochenende am Nürburgring in dieserm Jahr: Über 130 Fahrzeuge, darunter mehr als 30 siegfähige GT3, sind am Samstagmorgen zu den Trainings- und Qualifyings-Sessions auf die Strecke gegangen. Die beiden vierstündigen Rennen, die in diesem Jahr auch erstmals als Lauf Nummer drei und vier zur NLS (Nürburgring Langstreckenmeisterschaft) gelten, beginnen am Samstag um 17.30 Uhr mit Zieleinlauf in der Dämmerung und am Sonntag um 13 Uhr.