Fotos Autorennen: RCN Nürburgring

Weit mehr als nur ein Pausenfüller zwischen Training und Quali der 24h Qualifiers und der NLS: Die Rundstrecken Challenge Nürburgring (RCN) ist eine wunderbare familiäre Breitensportserie, in der es nicht nur auf viel Fahrgefühl und Timing, sondern auch auf eine ganz besondere Beziehung zu "seinem" Auto ankommt. Am Samstag startete die Serie über dreieinhalb Stunden lang bis zum Rennbeginn um 17.30 Uhr mit dem "Preis der Schlossstadt Brühl" mit vielen Motorsport-Enthusiasten aus der Region in die Saison.