Fotos Eifel Rallye Festival shake down

Im Kelberger Land begann am Donnerstag die 12. Auflage von Europas größtem Treffen des historischen Rallyesports. Das Eifel Rallye Festival wird auch in diesem Jahr bis am Samstag eine fünfstellige Zahl von Besuchern aus ganz Europa in die Kreisstadt Daun und in die Umgebung ziehen. 160 originalgetreue Fahrzeuge aus fünf Jahrzehnten Rallyesport auf höchstem Niveau werden auf abgesperrten Sonderprüfungen und in der Dauner Inenstadt in einer eigens eingerichteten Rallyemeile zu sehen sein.