Fotos Essen Motor Show 2023

Sonderausstellung 75 Jahre NASCAR Wer von den Autofreaks aus der Region bis Sonntag, 10. Dezember, der 55. Essen Motor Show einen Besuch abstattet, der sollte sich die Sonderausstellung 75 Jahre NASCAR in Halle 3 auf keinen Fall entgehen lassen. Fahrzeuge - vor allem in dieser Anhäufung - der amerikanischen Kultserie bekommt man hierzulandekaum einmal zu sehen. Das Kürzel NASCAR steht für "National Association for Stock Car Auto Racing" und ist die ur-amerikanischte Herausforderung im Motorsport. Das erste Rennen fand am 14. Dezember 1947 auf dem Dach des "Streamline Hotels" in der Rennmetropole Daytona Beach statt. Mittlerweile sehen Millionen an den Fernsehgeräten die legendären NASCAR-Rennen.