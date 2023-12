Fotos Essen Motor Show 2023

EMS: Fühle den (Herz)Schlag Unter dem Motto: "Feel the beat"- "Fühle den (Herz)-Schlag" ist am Samstag die 55. "Essen Motor Show", die weltgrößte Tuningmesse in den Essener Gruga-Hallen eröffent wordeen. Mehr als 500 Aussteller aus 18 L#ndern zeigen dort ihre Produkte, Infos und Erzeugnisse aus den Bereichen, Tuning.Lifestyle, Classic Cars, sportliche Serienfahrzeuge und Zubehör. Auch der Nürburgring und die Serien der in der "Grünen Hölle" beheimateten Teams sind dort vertreten. Für die Freunde und Freundinnen heißer "Kisten" aus der Region bis einschließlich 10. Dezember ein richtig "heißer Tipp"; Fahrt hin und nehmt jede Menge Zeit mit!