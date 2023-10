Lokalderby in der Kegel-Bundesliga Am fünften Spieltag der Scheren-Kegelbundesliga stehen sich in der Kegelsporthalle des SKV Trier in Heiligkreuz der KSV Riol als Aufsteiger in die erste Liga und der SKV Eifelland Gilzem gegenüber. Riol gilt zwar als Gastgeber auf eigenen Bahnen als Favorit, aber das will in diesem Derby der beiden heimischen Bundesligisten nichts heißen.