Einer der unbestrittenen Höhepunkte der Nürburgring Klassik an diesem Wochenende war das Rennen der Vorkriegs-Rennwagen am Samstagmorgen. Ganz seltene und ungeheuer wertvolle Boliden aus den 1930er Jahren und zum Teil noch älter nahmen dort bei strahlendem Wetter und vor vielen Zuschauern am Streckenrand im Renntempo die Nordschleife unter die Räder.