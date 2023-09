Motorsport Nürburgring Langstreckenmeisterschaft

NLS 8: Fällt heute schon die Entscheidung Achter von neun Läufen zur Nürburgring Langstreckennmeisterschaft: Beim Qualifying am frühen Morgen herrscht in den Boxen und in der Pit Lane geschäftiges Treiben bei den Teams. Fällt heute im vorletzten Lauf der Serie schon die Meisterschafts-Entscheidung? Um 12 Uhr erfolgt der Start der wieder über 100 Fahrzeuge