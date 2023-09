Motorsport Nürburgring Langstreckenmeisterschaft

NLS 8: Fans stürmen die Boxengasse Eine halbe Stunde später als sonst beginnt wegen einiger Instandsetzungsarbeiten nach leichten Unfällen im Qualifying das achte Rennen der NLS in dieser Saison, also erst um 12.30 Uhr: Zeit genug für die vielen Fans, die wieder bei herbstlich kühler Witterung an den Ring gekommen sind, die Boxengasse zu stürmen und einen Blick aus nächster Nähe auf die Autos zu werfen.