Fotos Maximale Turbo-Power! Die Formel-1-Klassiker am Nürburgring

Die Formel 1 lebt! Original Fahrzeuge aus der großen Zeit der Turbomotoren der Formel 1 in den 1980er Jahren gingen Samstagnachmittag auf dem Grandprix-Kurs des Nürburgrings wieder an den Start. Nach der Saison 1988 waren die Turbomotoren verboten worden, weshalb die Formel 1 bis 2013 ausschließlich auf Saugmotoren gesetzt hatte. Bei den Nürburgring Klassik wurden die Erinnerungen an die feuerspuckenden hochdrehenden V6- und R4-Turbomotoren mit einem Hubraum von je 1,5 Litern, die teilweise bis zu 1.500 PS leisteten, wieder wach.