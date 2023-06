Die Sieger Rallye ADAC Mittelrhein: Griebel triumphiert in den Moselweinbergen

Griebel triumphiert in den Moselweinbergen. Vorjahressieger Marijan Griebel (Hahnweiler) hat mit Co. Tobias Braun am Freitag und Samstag die zum zweiten Mal ausgetragene Rallye ADAC Mittelrhein gewonnen. Der 33jährige Skoda-Pilot aus dem Hunsrück setzte sich bei einer von vielen Ausfällen geprägten Veranstaltung vor Hyundai-Pilot Christian Riedemann und dem amtierenden Deutschen Meister Philipp Geipel (Skoda) durch. Tausende von Fans verfolgten am Freitag im Salmtal und am Samstag auf den ehemaligen WM-Prüfungen in den Moselweinbergen den dritten Lauf zur Deutschen Rallyemeisterschaft. Die Pilotinnen und Piloten aus der Region durften sich teils über glänzende Ergebnisse freuen, haderten aber auch teilweise mit Pech bei ihren Einsätzen.