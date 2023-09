Volle Tribünen Red Bull Formula Nürburgring hat begonnen

Die Party hat begonnen: "Ralle" ist raus Bei rappelvollen Tribünen in der Müllenbachschleife, voll besetzten Camping- und Zuschauerplätzen an der Nordschleife sowie am Grandprix-Kurs hat die Red Bull "PS-Party" begonnen. Bei fast 30 Gard und Mega-Stimmung in der Vulkaneifel ging Fomel1-Pilot Ralf "Ralle" Schumacher unter tosendem Jubel auf die Strecke. Der 48jährige 6fache Formel-1-Sieger führte in seinem Williams-BMW eine Armada von legendären BMW-Rennsportwagen auf den Kurs, wo Zehntausende von Fans warten. Wir hatten unterdessen Gelegenheit zu einem "small talk" mit David Coulthard vor dessen erstem Einsatz. Der Brite fuhr für Williams, McLaren und Red Bull insgesamt 264 Formel-1-Rennen. Mehr demnächst im TV.