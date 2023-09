Mit Sebastian Vettel und anderen Stars Red Bull Formula am Nürburgring: Tausende Fans schon am frühen Morgen

Die Fans strömen zu Tausenden Ausnahmezustand am Nürburgring: Schon am frühen Morgen strömen die Fans zu Tausenden in die eigens errichtete 30.000 Zuschauer fassende Arena in der Müllenbachschleife zum Red Bull Formula Nürburgring. Aktuelle und ehemalige Größen wie Gerhard Berger, Ralf Schumacher, Matthias Lauda und der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel werden über die Nordschleife und den gesamten Grandprix-Kurs mit legendären Formel-1-Rennern fahren, Die ersten Fans waren bereits morgens um 6 Uhr da. Rund um den Ring herrscht Einbahstraßenverkehr. Wer nicht unbedingt zum Formel1-Spektael möchte, sollte den Ring heute meiden. Um 10 Uhr geht es los!