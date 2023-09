Bei heißen Temperaturen Red Bull Formula Nürburgring: Stunts, Drifts und viele PS

Stunts, Drifts und PS am laufenden Band Die mega PS-Party am Ring bei subtropischen Temperaturen geht weiter. Red Bull hat seine ganze Armada an action-Artisten einfliegen lassen für dieses riesige Showevent: Stunts auf zwei und vier Rädern, Drifts, qualmende Donuts und zwischendurch legendäre Formel-1-Renner, die von der Müllenbachschleife aus auf die Nordschleife gehen. Mittlerweile hat auch Gerhad Berger seinen Part absolviert. Kurz vor 14 Uhr soll das große Finale mit dem vierfachen Formel-1-Weltmeister und Ex- Red-Bull-Piloten Sebastian Vettel beginnen.