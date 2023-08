ADAC Opel Electric Rallye CupDie Deutsche Rallyemeisterschaft in der Region wird elektrisch: Im Rahmen der ADAC Saarpfalz Rallye am Samstag, dem vierten Lauf zur Deutschen Rallyemeisterschaft 2023, gingen auch rein Batterie-elektrisch angetriebene Fahrzeuge des ADAC Opel Rallye Cups an den Start. Den Sieg sicherte sich der junge Schwede Ingvar Carlsson.