Motorsport Saisonauftakt Nürburgring Langstreckensport

NES geht zum ersten Mal auf die Strecke Nach monatelangem Gezanke und Auseinandersetzungen vor den Schranken des Gerichtes um die Fortführung des Langstreckensports am Nürburgring sind seit Freitag zum ersten Mal die Rennautos wieder unterwegs. Bei den Test- und Einstellfahrten am Freitag und Samstag auf der Nürburgring Nordschleife und der Kurzanbindung der Grandprix-Strecke ging die in diesem Jahr neu ins Leben gerufene Nürburgring Endurance Series (NES) zum ersten Mal an den Start. Die Teilnahme von Seiten der Teams ließ für den Veranstalter zwar noch Luft nach oben, allerdings waren auch die Witterungsbedingungen mit Sonne, Wolken und zwischendurch Schnee- und Graupelschauern nicht die Besten.