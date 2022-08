Fußballgolfen in Beckingen: Einlochen statt Tore schießen, heißt es beim Fußballgolf in Beckingen. Bei der Kombination von Fußball und Golf geht es darum, den Fußball mit so wenigen Schüssen wie möglich ins Ziel zu schießen. Bei der Trendsportart aus Schweden wird der Ball behutsam von der Rasenfläche über verschiedene Hindernisse gelupft. Feingefühl ist gefragt auf einer Strecke von zirka eineinhalb Kilometern. Spielen kann jeder, von Jung bis Alt, von Freitag bis Sonntag. In Beckingen wird auf 18 Bahnen gespielt. Die Anlage liegt am Saargarten und ist vom Bahnhof Beckingen aus in wenigen Minuten zu erreichen. Mit dem Auto geht es über die A 8 bis zur Abfahrt 7. Von dort Richtung Beckingen auf der L 174 fahren. Der Eintritt kostet elf Euro, für Jugendliche bis 15 Jahre sieben Euro und muss in bar bezahlt werden. ⇥GER/FOTO: ROLF RUPPENTHAL