„Unser Gerolsteiner Taxi-Chauffeur ‚Abi’ erzählte uns während der Fahrt voller Stolz, dass er in den ersten Nachkriegsjahren mit dem FSV Trier-Kürenz gegen den 1. FC Kaiserslautern gespielt habe. 14 Tage bevor Abi Ende der 90er Jahre seinen 75. Geburtstag feierte, wandte ich mich mit der Bitte an den 1. FC Kaiserslautern, mein Schreiben mit einer Anekdote von ‚Abi’ an die einstige 0:20 (!)-Niederlage an Fritz Walter weiterzuleiten. Dieser ließ es sich nicht nehmen, seinem alten Fußballkameraden Abi in einem persönlichen Schreiben zu seinem 75. Geburtstag zu gratulieren. Beigefügt in dem Päckchen waren Bilder, Autogrammkarten und ein Bildband. Die Freude und der Stolz von ‚Abi’ über dieses Geschenk kann man sich vorstellen.“ Jakob Conen, Gerolstein