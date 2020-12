Gebratenes Fischfilet mit Senfsauce auf Kartoffel-Lauchgemüse - Alexander Oos

Einkaufsliste (für 4 Personen)

500g Fischfilet mit Haut

z.B. Zander, Saibling, Kabeljau,

1 Zitrone

Salz

Pfeffer

500g Kartoffeln

200g Lauch

Muskatnuss

150ml Sahne

250ml Fischfond

50g Crème fraîche

150g Butter

3 EL Grobkörniger Senf

Zubereitung: Für die Sauce den Fischfond, Sahne, Crème fraîche in einen Topf geben und etwas einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die kalte Butter ( 50g) und den Senf zugeben und mit einem Stabmixer unterrühren bis die Sauce schaumig wird.

Den Fisch mit Salz und Pfeffer würzen. Mit etwas Zitronensaft beträufeln. Den Fisch in Öl auf der Hautseite anbraten. Je nach Dicke des Fisches 2-3 Minuten auf der Hautseite braten. Den Fisch mit der krossen Hautseite umdrehen, Die Temperatur der Herdplatte reduzieren, etwas Butter zugeben und in ca.2 Minuten fertig braten.

Die Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Den Lauch putzen, waschen und in Rauten schneiden. Die Gemüsebrühe in einem Topf aufkochen. Etwas Salz zugeben. Die Kartoffelwürfel zugeben und ca.5 Minuten garen. Die Lauchrauten zufügen und ca.3 Minuten mitgaren. Nach gewünschter Garstufe die überschüssige Brühe fast vollständig abgießen. Die übrige Butter zugeben

Und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.

Den Fisch mit dem Ragout auf Tellern anrichten und mit der Sauce umgießen.