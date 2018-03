später lesen Trier Fragen und Infos zum Pilgern Teilen

Twittern

Teilen



Sich auf einen Pilgerweg zu machen, ist für viele innigster Wunsch. Wer gut vorbereitet sein will, findet bei den Jakobusabenden Unterstützung. Am Freitag, 26. Januar, findet ein Themenabend statt. Er beginnt um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche St. Gangolf (mit Pilgersegen) und ab 19 Uhr im Gemeindesaal Liebfrauen, An der Meerkatz 4 (gegenüber Modehaus Marx).