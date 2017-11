Frankreich vor Davis-Cup-Sieg: 2:1 gegen Belgien

Die französischen Tennis-Herren stehen vor dem Gewinn des Davis Cups. Richard Gasquet und Pierre-Hugues Herbert brachten in Lille mit ihrem Sieg im Doppel ihre Mannschaft gegen Belgien mit 2:1 in Führung.

Das Duo setzte sich gegen Ruben Bemelmans/Joris de Loore nach 3:03 Stunden mit 6:1, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4 durch. Nach den ersten beiden Einzeln hatte es 1:1 gestanden. Die Entscheidung fällt nun am Sonntag in den letzten beiden Begegnungen. Im ersten Match trifft Frankreichs Nummer eins Jo-Wilfried Tsonga auf den belgischen WM-Finalisten David Goffin. Anschließend ist die Partie von Lucas Pouille gegen Steve Darcis angesetzt.

Die Franzosen streben ihren insgesamt zehnten und ersten Davis-Cup-Titel seit 2001 an, die Belgier ihren ersten Sieg in dem prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb. Topspieler Goffin hatte zuletzt bei der ATP-WM in London Rafael Nadal und Roger Federer besiegt und erst im Finale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow verloren.

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes hatte in der ersten Runde gegen Belgien den Kürzeren gezogen, sich den Verbleib in der Weltgruppe der besten 16 Nationen aber durch einen Sieg in der Relegation in Portugal gesichert. In der ersten Runde Anfang Februar 2018 muss das DTB-Team in Australien antreten.