Polizei : Frau verunglückt auf der Zufahrt zum Hochmoselübergang

Foto: TV/Klaus Kimmling

Lösnich Die Fahrerin eines Autos ist nach Angaben der Polizei am Montag um 17.48 Uhr infolge Unachtsamkeit auf der Zufahrt zum Hochmoselübergang in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den angrenzenden Schotter gefahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken