Rathaussturm in Saarburg Alle Macht den Saarburger Frauen!

Vor dem Rathaussturm der närrischen Mädels ist schon in allen Abteilungen der Verwaltung zünftig gefeiert worden- Fröhlichkeit, Lachen und Karnevalslieder auf allen Etagen. Die Karnevalsgesellschaft Hau-Ruck hat den Stadtoberen ihre Aufwartung gemacht. Öffentlich feiern ist danach in der Stadthalle den ganzen Tag über möglich. Station K. hat die Halle in eine Narrhalla verwandelt.