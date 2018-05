Frühlingswandern in Wasserliesch an der Mosel

25. TV-Wandertag: Tolle Ausblicke und blühende Orchideen bei vier abwechslungsreichen Touren für Wanderer, sowie Strecken für Läufer und Mountainbiker – Termin: Sonntag, 27. Mai.

Erleben Sie einen abwechslungsreichen Sonntag beim Volksfreund-Jubiläums-Wandertag: die 25. Auflage unseres Wandertages am 27. Mai führt in diesem Jahr nach Wasserliesch an die Mosel.

Um 9.15 geht es los in Wasserliesch. Nach der Eröffnung des Wandertages durch Volksfreund-Redakteur und Moderator Markus Hormes startet um 9.30 Uhr die Gruppe für die längste Strecke (20 km) sowie die Läufer und Montainbike-Fahrer. Die Starts der kürzeren Wanderstrecken folgen dann im Abstand von jeweils ca. 20 Minuten. Die Strecken sind gut ausgeschildert und können zu den Startzeiten in der Gruppe, jeweils begleitet von einem kundigen Wanderführer, oder individuell gegangen werden.

Auf den vier attraktiven Wanderungen (20, 15, 10 und 5 Kilometer) mit vielen schönen Aussichtspunkten geht es unter anderem auf das Plateau des Löschemer Berges oberhalb des Ortes. Hier liegt das Naturschutzgebiet „Perfeist“ mit einer einzigartigen Vegetation. Aufgrund von günstigen Klima- und Bodenverhältnissen siedelten sich hier eine Vielzahl von inzwischen selten gewordenen und geschützten Pflanzen- und Tierarten an, vor allem Orchideen. Mit 28 Arten, bei Knabenkräutern angefangen über Bocksriemenzungen bis hin zum Gelben Enzian, ist das Gebiet eines der bedeutendsten Orchideenvorkommen Deutschlands. Fachkundige Führungen dazu finden statt. Für Läufer und Mountainbiker sind jeweils begleitete Routen ausgeschildert.

Ein attraktives Rahmenprogramm mit Musik, Darbietungen der Vereine, Ausstellungen sowie besonderen Angeboten für Kinder wie die Volksfreund-Hüpfburg und unser Maskottchen „Lucky“ runden die Tage ab. Für das leibliche Wohl mit vielen regionalen Spezialitäten ist ebenfalls gesorgt. Die Ortsgemeinde Wasserliesch sowie der Trierische Volksfreund freuen sich auf Ihre Teilnahme!