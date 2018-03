Fütterungszeit: Bäume für die Elefanten

(dpa)

O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie lecker sind deine Blätter! So könnte das berühmte Weihnachtslied klingen, wenn es Elefanten singen würden. In vielen Zoos bekommen Elefanten und andere Tiere die alten Weihnachtsbäume zum Spielen und Fressen. Allerdings sind es keine Bäume, die schon mal geschmückt in einem Wohnzimmer standen. Die Tiere bekommen die Tannen, die zu Weihnachten nicht verkauft wurden. „Das sind Bäume, von denen wir wissen: Da hat noch keine Kerze draufgestanden und kein Lametta drangehangen“, sagt ein Mitarbeiter vom Zoo der Stadt Stuttgart. Das ist wichtig, denn Lametta und Kerzenreste dürfen natürlich nicht in einem Elefanten-Magen landen.

